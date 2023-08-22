Власти Брянской области сообщили об отражении атаки диверсантов

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке диверсантов в Климовском районе.

"Сегодня украинские диверсанты предприняли попытку прорыва государственной границы в Климовском районе", - написал Богомаз в своем телеграм-канале во вторник.

По его словам, атака была отражена благодаря действиям спецслужб.

"Благодаря слаженным и героическим действиям подразделений пограничного управления ФСБ России по Брянской области, министерства обороны, спецподразделений управления Росгвардии по Брянской области, атака была отражена. В настоящее время ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей", - добавил Богомаз.