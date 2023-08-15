Брянский губернатор сообщил о попытке украинской ДРГ проникнуть в регион

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз во вторник сообщил о пресечении попытки проникновения в регион украинских диверсантов.

"В данный момент Вооруженными силами Российской Федерации, а также ПУ ФСБ России по Брянской области в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа предотвращена попытка проникновения украинской ДРГ (диверсионно-разведывательной группы - ИФ) на территорию РФ", - написал глава региона в телеграм-канале.

Он отметил, что пострадавших нет.

Губернатор также сообщил об обстреле со стороны ВСУ. "В результате обстрела со стороны ВСУ погибло одно животное сельхозпредприятия, имеются частичные повреждения производственных помещений, автомобиля", - уточнил Богомаз.