Один человек пострадал при попытке украинских диверсантов проникнуть в Брянскую область
Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об одном пострадавшем в результате попытки украинских диверсантов во вторник проникнуть на территорию региона.
"По уточненной информации, в результате действий украинских националистов пострадал работник сельхозпредприятия", - написал Богомаз в телеграм-канале.
По его словам, пострадавший доставлен в районную больницу, ему оказывается медицинская помощь.
Ранее губернатор сообщал, что в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области российские военные и пограничники предотвратили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы.