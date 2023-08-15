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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:33

Один человек пострадал при попытке украинских диверсантов проникнуть в Брянскую область

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об одном пострадавшем в результате попытки украинских диверсантов во вторник проникнуть на территорию региона.

"По уточненной информации, в результате действий украинских националистов пострадал работник сельхозпредприятия", - написал Богомаз в телеграм-канале.

По его словам, пострадавший доставлен в районную больницу, ему оказывается медицинская помощь.

Ранее губернатор сообщал, что в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области российские военные и пограничники предотвратили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы.

Брянская область Александр Богомаз Украина
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