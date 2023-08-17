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Путин заявил, что проект ВСМ Москва-Петербург подошел к возможности реализации

Путин заявил, что проект ВСМ Москва-Петербург подошел к возможности реализации
Фото: Кристина Кормилицына/TACC

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали для пассажирского движения (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга перешел от стадии длительного обсуждения к возможности реализации, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3).

Целесообразность масштабирования проектов ВСМ в России обозначил глава РЖД Олег Белозеров, присутствовавший на церемонии. Он отметил, что ВСМ между Москвой и Петербургом даст возможность решить три задачи: сократить время пассажиров в пути, развить грузовые перевозки и увеличить такт движения в пригородном сообщении.

"По Северо-Западу у нас на сегодняшний момент объем перевозки 145 млн (тонн), нам больше не проехать... В стратегии, утвержденной к 2030 году, цифра стоит в 220 млн тонн - то есть, почти в два раза нужно увеличить. Соответственно, нам нужно строить новые пути. Решая эту триединую задачу, оптимумом как раз является ВСМ, которая даст возможность развиваться, в том числе, и грузоотправителям из регионов Урала, Сибири - тем, кто "едет" в порты Северо-Запада", - отметил глава РЖД, попросив Путина поддержать проект.

Глава государства, в свою очередь, констатировал, что "проект скоростной железной дороги, на первом этапе - между Москвой и Петербургом, обсуждается давно". "Мне кажется, сейчас мы, действительно, подошли к возможности его реализации. Мы долго со всех точек зрения обсуждали эту проблему - и с экономической, и с финансовой, с чисто транспортной. И, действительно, если построить новую магистраль для передвижения пассажиров, то тогда, как я понял Олега Валентиновича (Белозерова), освобождается действующая для передвижения грузов. И скорость передвижения грузов, что чрезвычайно важно для экономики страны в целом, существенным образом увеличится", - согласился президент.

Он отметил, что в случае реализации проекта время пассажиров в пути между Москвой и Петербургом уменьшится с сегодняшних 4 часов 5 минут до 2 часов 15 минут. При этом между Тверью и Москвой время сократится до 39 минут, между Великим Новгородом и Петербургом - до 29 минут. "Но это, безусловно, должен быть только первый этап этой работы. Потом, безусловно, нужно двигаться и в Нижний Новгород, и в Воронеж, из Нижнего Новгорода в Казань, из Казани - в Уральский регион", - добавил Путин.

Президент также заявил, что развитие высокоскоростного железнодорожного сообщения должно масштабироваться. "Если от Москвы до Адлера "протащить" - это будет 10 часов всего в пути. Это совсем другая история для тех, кто ездит отдыхать на юг. Безусловно, нужно будет подумать о том, чтобы подключить сюда и Луганск, и Донецк. И, вы знаете, мне кажется, надо было бы проработать этот вопрос с правительством Белоруссии, я с президентом переговорю. Минское направление очень востребовано было бы и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии", - сказал Путин.

По его словам, развитие проектов ВСМ обсуждалось, в частности, с мэром Москвы Сергеем Собяниным и председателем правления Сбербанка Германом Грефом. "Банки, безусловно, будут подключаться к этой работе. Они видят здесь хорошую для себя экономическую, финансовую перспективу", - сказал Путин.

Проекты высокоскоростного железнодорожного движения в РФ обсуждаются уже длительное время, однако ни одной ВСМ пока не построено. Первым реализованным проектом такого рода должна стать магистраль между Москвой и Петербургом. Правительство в июле этого года поручало Минтрансу совместно с Минэкономразвития, ОАО "РЖД", АО "Группа "Синара" и ПАО "Сбербанк" проработать параметры проекта создания ВСМ между Москвой и Петербургом.

Минтранс в конце 2021 года оценивал стоимость проекта в 1,39 трлн руб. В РЖД намеревались построить магистраль в 2027 г. За счет РЖД планировалось профинансировать входы в обе столицы и участок Крюково - Логовежь, а участок Логовежь - Обухово - строить за счет концессии. В рамках проекта концессионер должен был получить из ФНБ около 470 млрд руб., в том числе 222 млрд руб. - до 2024 г.

Вместе с тем, сам Путин в конце 2021 года на большой пресс-конференции заявлял, что тема ВСМ все еще "требует экспертного изучения". "Если будет заходить ВСМ, авиация на этом плече, Москва - Санкт-Петербург, перестанет существовать", - говорил он на фоне продолжающихся дискуссий о целесообразности проекта.

Владимир Путин ВСМ Москва-Петербург Минтранс Олег Белозеров Сергей Собянин Москва Петербург
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