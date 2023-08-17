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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

МИД РФ призвал международное сообщество вмешаться в ситуацию с Киево-Печерской лаврой

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - МИД РФ призывает отменить блокаду Киево-Печерской лавры, отмечая, что международное сообщество должно срочно вмешаться в ситуацию, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"После решения хозяйственного суда Киева о выселении из Лавры монахов спецподразделения полиции произвели силовой штурм обители, срезав замки и захватив несколько корпусов, в которых проживают монашеская братия и паломники", - говорится в заявлении МИД РФ в связи со штурмом киевским режимом Киево-Печерской лавры.

В миреВ УПЦ сообщили о начале штурма трех корпусов Киево-Печерской лаврыЧитать подробнее

"Призываем всех людей доброй воли и тех, кто убежден в необходимости отстаивать право людей на свободу вероисповедания, не допустить вопиющего акта насилия в отношении монахов и верующих Киево-Печерской лавры. Требуем отменить блокаду, прекратить издевательства над находящимися в обители людьми и обеспечить функционирование православной святыни в нормальном режиме", - отмечают на Смоленской площади.

"В очередной раз обращаем внимание международных правозащитных организаций и судебных инстанций, реакции которых мы так и не услышали, на то, что в центре Европы не только грубо попираются права верующих, но и используются откровенно нацистские методы. Их цель очевидна - подавить волю людей и заставить их отказаться от своих убеждений, от веры. Международное сообщество должно срочно вмешаться, пока не произошло самое страшное - смерть заморенных голодом людей в обители", - говорится в заявлении МИД РФ.

Во вторник в сообщении в телеграм-канале УПЦ говорилось, что около девяти утра полиция украинской столицы начала штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры.

Речь идет о 54-м, 57-м и 58-м корпусах, где живут паломники и монахи обители. Очевидцы сообщают, что полицейские с автоматами срезают замки и заходят в здания.

В минувший четверг суд признал право государства выселить монахов из лавры. Перед этим состоялось еще одно судебное заседание, на котором было признано законным решение властей расторгнуть в одностороннем порядке договор с УПЦ об аренде зданий этого монастыря.

МИД РФ Киево-Печерская лавра
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