В УПЦ сообщили о начале штурма трех корпусов Киево-Печерской лавры

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Во вторник около девяти утра полиция украинской столицы начала штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры, сообщает УПЦ в своем телеграм-канале.

Речь идет о 54-м, 57-м и 58-м корпусах, где живут паломники и монахи обители. Очевидцы сообщают, что полицейские с автоматами срезают замки и заходят внутрь зданий.

В минувший четверг суд признал право государства выселить монахов из лавры. Перед этим состоялось еще одно судебное заседание, на котором было признано законным решение властей расторгнуть в одностороннем порядке договор с УПЦ об аренде зданий этого монастыря.

Ранее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" потребовал от УПЦ покинуть территорию монастыря до 29 марта. Поводом для этого стали якобы имевшие место нарушения со стороны УПЦ при пользовании госимуществом.