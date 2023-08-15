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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

В УПЦ сообщили о начале штурма трех корпусов Киево-Печерской лавры

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Во вторник около девяти утра полиция украинской столицы начала штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры, сообщает УПЦ в своем телеграм-канале.

Речь идет о 54-м, 57-м и 58-м корпусах, где живут паломники и монахи обители. Очевидцы сообщают, что полицейские с автоматами срезают замки и заходят внутрь зданий.

В минувший четверг суд признал право государства выселить монахов из лавры. Перед этим состоялось еще одно судебное заседание, на котором было признано законным решение властей расторгнуть в одностороннем порядке договор с УПЦ об аренде зданий этого монастыря.

Ранее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" потребовал от УПЦ покинуть территорию монастыря до 29 марта. Поводом для этого стали якобы имевшие место нарушения со стороны УПЦ при пользовании госимуществом.

УПЦ Киево-Печерской лавра Киев Украина
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