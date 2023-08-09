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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Суд в Киеве признал законным одностороннее расторжение договора с УПЦ об аренде лавры

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Хозяйственный суд Киева в среду признал законным расторжение договора безвозмездного пользования, заключенного между Киево-Печерской лаврой и одноименным национальным заповедником, сообщают украинские СМИ.

Уточняется, что речь идет о помещении Нижней лавры.

Об одностороннем расторжении договора аренды государство уведомило Украинскую православную церковь в марте этого года. УПЦ подала иск, чтобы оспорить это решение, однако суд встал на сторону заповедника.

Киев УПЦ Киево-Печерской лавра Украина
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