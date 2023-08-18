Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

В России не ждут новой волны COVID-19 из-за варианта "Эрис"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Новый вариант COVID-19 EG.5.1, известный как "Эрис", принципиально не отличается от предшественников, заболевание им протекает не тяжелее, чем ОРВИ, что позволяет предполагать, что новой волны коронавируса в РФ не будет, сообщил "Интерфаксу" заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

"Но принципиального отличия от своих "собратьев" - других респираторных вирусов - у него ("Эриса" - ИФ) нет: протекает не тяжелее, чем обычные ОРВИ, не имеет каких-то особенных проявлений. Все это позволяет нам предполагать, что новой волны заболеваемости пока не предвидится. А будет обычный сезонный подъем, который происходит каждый год в конце лета-начале осени. Это вполне ожидаемая и прогнозируемая ситуация", - сказал Горелов.

В миреВ Великобритании распространяется новый подтип коронавирусаВ Великобритании распространяется новый подтип коронавирусаЧитать подробнее

Он отметил, что "Эрис" является разновидностью штамма "омикрон", к которому "так или иначе имеется перекрестный иммунитет". Но в отличие от некоторых других вариантов у него отмечается способность ускользать от антител, вырабатываемых вакцинами или после перенесенного ранее COVID-19. "И это закономерно: известно, что каждые восемь-девять месяцев происходит смена главного доминирующего варианта, который способен приобретать те свойства, которые дают ему преимущества", - добавил Горелов.

В России, как напомнил Горелов, первые случаи инфицирования "Эрисом" были обнаружены еще весной, но доминирующим штаммом у нас он не стал.

В связи с этим, подчеркнул Горелов, рекомендации Роспотребнадзора по профилактике заболевания COVID-19 остаются прежними: "использовать средства индивидуальной защиты, оставаться дома и обращаться к врачу, если почувствовали недомогание, особенно это касается людей старшего возраста и имеющих хронические заболевания".

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, показатель заболеваемости коронавирусом в РФ за неделю с 7 по 13 августа увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 1,9%.

Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что эксперты в области здравоохранения предупреждают о потенциальной новой волне COVID-19 в Великобритании из-за варианта "Эрис" и рекомендуют вновь ввести ношение масок.

10 августа в Роспотренадзоре сообщили, что новый вариант коронавируса "Эрис", отличающийся большей заразностью и способностью обходить выработавшийся иммунитет, пока не получил широкого распространения в РФ, но может осложнить эпидемиологическую ситуацию по COVID-19 в стране. Тогда же сообщалось, что всего в РФ выявлено 17 случаев.

Всемирная организация здравоохранения добавила подвариант EG.5 ("Эрис") в перечень вариантов под наблюдением.

COVID-19 Роспотребнадзор коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Таганский суд оштрафовал Insider, Ольгу Романову и Фонд помощи осужденным

Мосгорсуд ликвидировал "Сахаровский центр" по иску Минюста

Мосгорсуд ликвидировал "Сахаровский центр" по иску Минюста
Дипломатическое противостояние

Власти РФ закрыли въезд в страну нескольким официальным лицам Молдавии

Путин поручил Лаврову возглавить делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН

Путин поручил Лаврову возглавить делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН

Red Wings выделила 120 млн руб. на решение проблемы с задержками рейсов

Red Wings выделила 120 млн руб. на решение проблемы с задержками рейсов

Хранить сбережения в рублях предпочитают более 60% россиян

Губернатор Белгородской области сообщил о сбитом беспилотнике

Осужденный по делу о взятках американец Спектор арестован за шпионаж

Что произошло за день: четверг, 17 августа

Принят приказ о возможности перевода платных студентов-участников СВО на бюджет

Принят приказ о возможности перевода платных студентов-участников СВО на бюджет
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });