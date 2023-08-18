В России не ждут новой волны COVID-19 из-за варианта "Эрис"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Новый вариант COVID-19 EG.5.1, известный как "Эрис", принципиально не отличается от предшественников, заболевание им протекает не тяжелее, чем ОРВИ, что позволяет предполагать, что новой волны коронавируса в РФ не будет, сообщил "Интерфаксу" заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

"Но принципиального отличия от своих "собратьев" - других респираторных вирусов - у него ("Эриса" - ИФ) нет: протекает не тяжелее, чем обычные ОРВИ, не имеет каких-то особенных проявлений. Все это позволяет нам предполагать, что новой волны заболеваемости пока не предвидится. А будет обычный сезонный подъем, который происходит каждый год в конце лета-начале осени. Это вполне ожидаемая и прогнозируемая ситуация", - сказал Горелов.

Он отметил, что "Эрис" является разновидностью штамма "омикрон", к которому "так или иначе имеется перекрестный иммунитет". Но в отличие от некоторых других вариантов у него отмечается способность ускользать от антител, вырабатываемых вакцинами или после перенесенного ранее COVID-19. "И это закономерно: известно, что каждые восемь-девять месяцев происходит смена главного доминирующего варианта, который способен приобретать те свойства, которые дают ему преимущества", - добавил Горелов.

В России, как напомнил Горелов, первые случаи инфицирования "Эрисом" были обнаружены еще весной, но доминирующим штаммом у нас он не стал.

В связи с этим, подчеркнул Горелов, рекомендации Роспотребнадзора по профилактике заболевания COVID-19 остаются прежними: "использовать средства индивидуальной защиты, оставаться дома и обращаться к врачу, если почувствовали недомогание, особенно это касается людей старшего возраста и имеющих хронические заболевания".

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, показатель заболеваемости коронавирусом в РФ за неделю с 7 по 13 августа увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 1,9%.

Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что эксперты в области здравоохранения предупреждают о потенциальной новой волне COVID-19 в Великобритании из-за варианта "Эрис" и рекомендуют вновь ввести ношение масок.

10 августа в Роспотренадзоре сообщили, что новый вариант коронавируса "Эрис", отличающийся большей заразностью и способностью обходить выработавшийся иммунитет, пока не получил широкого распространения в РФ, но может осложнить эпидемиологическую ситуацию по COVID-19 в стране. Тогда же сообщалось, что всего в РФ выявлено 17 случаев.

Всемирная организация здравоохранения добавила подвариант EG.5 ("Эрис") в перечень вариантов под наблюдением.