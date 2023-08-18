В Германии начала резко расти заболеваемость COVID-19

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Германии эпидемиологи фиксируют рост числа случаев зараженяи коронавирусом за последний месяц, сообщают европейские СМИ со ссылкой на Институт Роберта Коха, отслеживающий ситуацию с COVID-19.

Количество обращений к врачам в связи с коронавирусом выросло за неделю на 175%. Так, на этой неделе в ФРГ официально выявлено 2,4 тысячи случаев COVID-19. При этом общий показатель заболеваемости коронавирусом в стране остается на низком уровне по сравнению с пиковыми показателями во время пандемии.

Медицинские службы призывали жителей Германии из групп риска вакцинироваться бустерными дозами осенью.

В мае Всемирная организация здравоохранения сообщила, что больше не расценивает коронавирус COVID-19 в качестве особой угрозы для мирового здравоохранения.