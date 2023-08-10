Роспотребнадзор допускает осложнение ситуации с COVID-19 из-за варианта "Эрис"

Случаи заражения "Эрисом" отмечены в Москве, Петербурге и Сибири

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Новый вариант коронавируса "Эрис", который отличается высокой контагиозностью и способностью обходить выработавшийся иммунитет, и который пока не получил широкого распространения в России, но может осложнить эпидемиологическую ситуацию по COVID-19 в стране, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В РФ первые единичные случаи инфицирования вариантом EG.5. выявлены в апреле 2023 года (...) Всего 17 случаев, или 0,24 % от всех случаев инфицирования в период с апреля по август 2023 года. В настоящее время в России вариант EG.5 ("Эрис") пока не получил широкого распространения, однако риски осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19, связанные с его распространением, существуют", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Случаи заболевания вариантом Эрис регистрированы в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, республиках Бурятия и Хакасия.

Всемирная организация здравоохранения добавила подвариант EG.5 ("Эрис") в перечень вариантов, вызывающих интерес и находящихся под наблюдением. По данным ВОЗ, частота выявления EG.5 в мире выросла с 6,2% до 11,6%. Новый вариант вируса характеризуется более высокой степенью распространения по сравнению с преобладающими вариантами-предшественниками XBB (такими как XBB. 1.5. "Кракен", XBB. 1.16. "Арктур"). Также он характеризуется способностью ускользать от иммунитета, однако "на сегодняшний день не было отмечено изменений, связанных с тяжестью заболевания".

Распространение EG.5 наблюдается в Китае, США, Великобритании, а также в отдельных странах Европы и Азии. Пока EG.5 выявлен в 51 стране.

Симптомы заболевания такие же, как и у предыдущих вариантов: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди, но у людей с ослабленным иммунитетом и некоторых восприимчивых к вирусу лиц заболевание может привести к более тяжелым последствиям.