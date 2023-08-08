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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

В Великобритании распространяется новый подтип коронавируса

В Великобритании распространяется новый подтип коронавируса
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Субвариант штамма коронавируса "омикрон" - Eris (EG.5.1) - быстро распространяется в Великобритании, сообщает The Independent.

Впервые Eris выделили в Великобритании 31 июля, а в данный момент Eris - второй по распространенности вариант коронавируса в этой стране, на него приходится 14,6% случаев COVID-19.

При этом в Великобритании отмечают увеличение числа случаев COVID-19: с 4 по 27 июля их общее количество возросло почти на 200 тыс.

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Масштабы инфицирования Eris растут и в индийском штате Махараштра, где этот субвариант - впервые на территории Индии - выявили еще в мае.

При этом, по мнению специалистов, этот субвариант пока не представляет особого повода для беспокойства в Индии, однако за ним необходимо следить. Рост заболеваемости COVID-19 может быть также вызван ослаблением иммунитета, оставшегося после вакцинации и предыдущих случаев заражения.

"EG.5.1 зарегистрировали в Махараштре в мае. Прошло два месяца с момента обнаружения, а серьезного роста COVID-19 в июне и июле не было - этот субвариант, как кажется, не повлиял на ситуацию", - сказал изданию Times of India координатор от штата Махараштра по исследованию коронавируса доктор Раджеш Карьякарте.

Представитель властей штата в свою очередь заявил, что медики наблюдают небольшой рост количества случаев COVID-19 лишь последние три - четыре дня, а в период с июня по сентябрь отмечается общее увеличение заболеваемости респираторными заболеваниями.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в мире за время пандемии коронавирусом заразились свыше 692 млн человек, при этом зафиксировано более 664 млн случаев выздоровления от COVID-19. Первое место по количеству заражений занимают США с более чем 107,5 млн заразившихся, второе - Индия, где выявили почти 45 млн случаев инфицирования COVID-19, а третье - Франция с примерно 40 млн случаев заболевания.

Хроника 09 января 2020 года – 08 августа 2023 годаПандемия коронавируса
COVID-19 коронавирус Великобритания
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