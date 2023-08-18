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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

Таганский суд оштрафовал Insider, Ольгу Романову и Фонд помощи осужденным

Таганский суд оштрафовал Insider, Ольгу Романову и Фонд помощи осужденным
Ольга Романова
Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Москве Таганский суд оштрафовал The Insider SIA, Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям, а также директора фонда Ольгу Романову (Издание и фонд признаны иноагентами, Insider признан нежелательным в России) за нарушения в деятельности иноагента.

"За совершение административного правонарушения The Insider SIA назначено наказание в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей, Благотворительному фонду помощи осужденным и их семьям - 350 тысяч рублей, Ольге Романовой - 100 тысяч рублей без конфискации предмета административного правонарушения", - сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Всем трое признаны виновными по ч.4 ст.19.34 КоАП (Производство и распространение материалов без указания на то, что они произведены, распространены или направлены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента).

The Insider Зульфия Гуринчук Таганский суд Ольга Романова
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