Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:05

Объем штрафов иноагентов в РФ в 2022 году вырос в 60 раз

Объем штрафов иноагентов в РФ в 2022 году вырос в 60 раз
Фото: Getty Images

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Сумма штрафов, наложенных Роскомнадзором (РКН) на иностранных агентов в РФ, нарушивших законодательство, выросла в 2022 году более чем в 60 раз - до 228 млн рублей, сообщили в министерстве юстиции.

"Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в 2022 году в отношении иностранных агентов составлено 156 протоколов об административных правонарушениях (в 2021 году - 58)", - говорится в докладе ведомства о деятельности иностранных агентов, размещенном в четверг в телеграм-канале комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне.

По данным Минюста, "судами назначено наказание виде административных штрафов на общую сумму 228 млн 640 тыс. руб. (в 2021 году - 3 млн 765 тыс. руб.)".

В РоссииВ Минюсте РФ назвали основных спонсоров иноагентовЧитать подробнее

"По двум протоколам вынесено решение о прекращении производства в связи с отсутствием состава правонарушения", - говорится в докладе.

В нем отмечается, что протоколы были составлены по ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), которая предусматривает наказание в виде штрафа - для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; для должностных лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей; для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Ранее в четверг замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что в настоящее время в реестре иноагентов есть 493 записи. "Роскомнадзором составлено около 1,5 тыс. протоколов об административных правонарушениях за несоблюдение действующего законодательства. Судами назначено наказание в виде штрафов на сумму более 1 млрд рублей", - сказал Субботин.

Также он сообщил, что 252 иноагента, то есть 60% от общего количества, прекратили свою информационную деятельность. Ещё 48 иноагентов "соблюдают все требования по маркировке, по остальным ведём работу", сказал Субботин.

Роскомнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2023

Бизнес-омбудсмен РФ сообщил, что более 930 предпринимателей находятся в СИЗО

Дюков предупредил о последствиях корректировки топливного демпфера

ПМЭФ-2023

Глава Минобрнауки заявил, что трехлетняя магистратура в России будет исключением

Запущены новые дорожные обходы Ростова-на-Дону и Краснодара в составе трассы М-4

Запущены новые дорожные обходы Ростова-на-Дону и Краснодара в составе трассы М-4
ПМЭФ-2023

Глава AmCham заявил, что полностью из России ушли только 10% американских компаний

Глава AmCham заявил, что полностью из России ушли только 10% американских компаний

ЦИК России поддержала проведение выборов в новых регионах в Единый день голосования

Суд оштрафовал Бориса Гребенщикова на 50 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ

Суд оштрафовал Бориса Гребенщикова на 50 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ

В Минцифры заявили, что власти не будут финансово поддерживать индустрию разработки игр

В Минцифры заявили, что власти не будут финансово поддерживать индустрию разработки игр

В "Ельцин Центре" считают, что оснований для объявления организации иноагентом нет

"АвтоВАЗ" запланировал увеличение производства в 2024 году на треть

"АвтоВАЗ" запланировал увеличение производства в 2024 году на треть
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });