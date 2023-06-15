Объем штрафов иноагентов в РФ в 2022 году вырос в 60 раз

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Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Сумма штрафов, наложенных Роскомнадзором (РКН) на иностранных агентов в РФ, нарушивших законодательство, выросла в 2022 году более чем в 60 раз - до 228 млн рублей, сообщили в министерстве юстиции.

"Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в 2022 году в отношении иностранных агентов составлено 156 протоколов об административных правонарушениях (в 2021 году - 58)", - говорится в докладе ведомства о деятельности иностранных агентов, размещенном в четверг в телеграм-канале комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне.

По данным Минюста, "судами назначено наказание виде административных штрафов на общую сумму 228 млн 640 тыс. руб. (в 2021 году - 3 млн 765 тыс. руб.)".

"По двум протоколам вынесено решение о прекращении производства в связи с отсутствием состава правонарушения", - говорится в докладе.

В нем отмечается, что протоколы были составлены по ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), которая предусматривает наказание в виде штрафа - для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; для должностных лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей; для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Ранее в четверг замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что в настоящее время в реестре иноагентов есть 493 записи. "Роскомнадзором составлено около 1,5 тыс. протоколов об административных правонарушениях за несоблюдение действующего законодательства. Судами назначено наказание в виде штрафов на сумму более 1 млрд рублей", - сказал Субботин.

Также он сообщил, что 252 иноагента, то есть 60% от общего количества, прекратили свою информационную деятельность. Ещё 48 иноагентов "соблюдают все требования по маркировке, по остальным ведём работу", сказал Субботин.