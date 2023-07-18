Белоруссия в I полугодии увеличила перевалку грузов через порты РФ в 4 раза

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Белорусские экспортеры в первом полугодии перевалили через порты России 6 млн тонн грузов, сообщил первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков.

"Если за 6 месяцев прошлого года через российские морские порты мы перевезли 1,5 млн тонн белорусских грузов, то в этом году объем уже составил практически 6 млн тонн", - сказал Снопков после совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко о перспективах расширения использования портовой инфраструктуры РФ.

"Практически весь объем (переваленных грузов - ИФ) - 97% - это химические минеральные удобрения, нефть и нефтепродукты", - уточнил Снопков, которого цитирует госагентство БелТА.

Он напомнил, что Белоруссия в апреле прошлого года приступила к переориентации экспорта хлоркалия на российские порты. В результате сейчас портовые мощности РФ позволяют переваливать 1 млн тонн белорусского хлоркалия в месяц, или 12 млн тонн в год, отметил Снопков.

Первый вице-премьер также сообщил, что Белоруссия рассчитывает по итогам текущего года экспортировать 8 млн тонн калийных удобрений. "Выполняя поставленные задачи, мы выйдем на 8 млн тонн продажи удобрений в этом году. При этом "Беларуськалий" работает с прибылью. Он обеспечивает свою инвестиционную программу за полгода, вложив уже 600 млн (белорусских рублей - ИФ) в инвестиции, то есть инвестиции у него в соответствии с планом", - сказал Снопков.

Ранее глава Минтранса РФ Виталий Савельев сообщал, что транзитные поставки белорусских нефтепродуктов через российские порты в 2023 году планируется нарастить до почти 6,5 млн тонн, а перевалка калийных удобрений может вырасти до 8,4 млн тонн.

Савельев также отмечал, что с 2023 года "белорусские инвесторы приступили к работе в российских портах; мы начали с Большого порта Санкт-Петербург, терминал Бронка". По его словам, 19 из 63 морских портов РФ уже задействованы в работе с Белоруссией, и рассматривается расширение присутствия белорусской стороны на российском рынке.