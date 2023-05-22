Белоруссия хочет до конца года восстановить досанкционные объемы перевалки товаров

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия рассчитывает до конца года восстановить досанкционные объемы перевалки товаров через порты, сообщил белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой в понедельник в эфире гостелеканала "Беларусь 1".

"Задача максимум, которая поставлена президентами (Белоруссии и РФ - "ИФ"), - уже в этом году обеспечить перевалку через порты белорусских грузов в объеме, в котором она была до всех этих событий, в порты Прибалтики. На максимальном уровне - это 17-18 млн тонн", - сказал дипломат.

"Это очень серьезная задача для правительства. По итогам первого квартала она перевыполняется где-то на 10-15%", - добавил он.

Крутой отметил, что "плюс сегодня на встрече президент (Белоруссии Александр Лукашенко - "ИФ") сделал акцент, что у нас сегодня хорошее отношение с портами северо-запада. Но такая же активность должна быть в Мурманске, южных портах и в дальневосточных портах".

Также дипломат коснулся железнодорожного транзита, подчеркнув, что "речь идет о продаже не только в Россию, но, в первую очередь, в Азию - Узбекистан, Казахстан, Азербайджан".

"Там у нас тоже хорошо выстраиваются товарные потоки. Здесь не должно быть препонов. И должна быть четко выстроенная и структурированная логистика. Президент попросил в первую очередь смотреть на экономику. Чтобы, учитывая расстояние, Российская Федерация пошла нам на встречу. Сегодня по многим направлениям предоставлены хорошие скидки - от 10 до 50% в зависимости от вида груза. Чтобы мы это поддерживали и постоянно обновляли эту информацию", - сообщил посол.