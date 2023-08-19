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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:36

Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону, сообщили в Кремле.

"Президент заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки", - говорится в сообщении.

Путин ранее проводил совещание в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону в марте этого года. В апреле президент посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении.

Владимир Путин Ростов-на-Дону Валерий Герасимов
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