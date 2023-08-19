Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону
Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону, сообщили в Кремле.
"Президент заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки", - говорится в сообщении.
Путин ранее проводил совещание в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону в марте этого года. В апреле президент посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении.