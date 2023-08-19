Украина попыталась нанести удар ракетой комплекса С-200 по территории Крыма
Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что отбили украинскую атаку ракетой комплекса С-200 по территории Крыма.
"Ночью 19 августа киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма", - сообщили в Минобороны РФ в субботу.
"Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе. Жертв и разрушений на земле нет", - сообщили военные.