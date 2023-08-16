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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:37

Российские военные сбили украинский беспилотник в Крыму

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российские средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили украинский дрон над территорией Крыма, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня около 11 часов пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - заявили в Минобороны РФ.

Беспилотник был сбит над территорией полуострова. Других подробностей в сообщении не приводится.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 августа 2023 годаВоенная операция на Украине
Крым Минобороны
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