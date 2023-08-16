Российские военные сбили украинский беспилотник в Крыму
Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российские средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили украинский дрон над территорией Крыма, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня около 11 часов пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - заявили в Минобороны РФ.
Беспилотник был сбит над территорией полуострова. Других подробностей в сообщении не приводится.