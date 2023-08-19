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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:36

Минобороны РФ сообщило об атаке ВСУ на военный аэродром в Новгородской области

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что Украина совершила атаку с применением беспилотника на военный аэродром в Новгородской области, в результате пожара на объекте повреждение получил один самолет.

"Сегодня около 10:00 мск киевский режим совершил террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области", - сообщили в Минобороны РФ в субботу.

В ведомстве заявили, что БПЛА был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия.

"В результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами", - сообщили в Минобороны.

Как отметили в военном ведомстве, "повреждение получил один самолет, пострадавших в результате террористического акта нет".

Минобороны РФ Новгородская область
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