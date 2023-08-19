Глава Новгородской области сообщил о принятых мерах после атаки БПЛА на аэродром

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Власти Новгородской области предприняли все необходимые меры безопасности после атаки беспилотника вооруженных сил Украины по аэродрому в Сольцах, сообщил в субботу губернатор Андрей Никитин.

"Пострадавших нет. Ситуация в регионе спокойная, контролируемая, все необходимые меры безопасности предприняты", - написал он на своей странице в телеграм-канале.

Ранее в субботу российские военные заявили, что Украина совершила атаку с применением беспилотника на военный аэродром в Новгородской области, в результате пожара на объекте повреждение получил один самолет.