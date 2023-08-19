Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:36

Станция "Луны-25" зафиксировала удар микрометеорита на окололунной орбите

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Автоматическая межпланетная станция "Луна-25" передала первые результаты научных исследований на окололунной орбите, один из приборов зафиксировал удар микрометеорита, сообщает "Роскосмос" в субботу.

"Прибор ПмЛ, предназначенный для регистрации микрочастиц, левитирующих у поверхности Луны и определения параметров окружающей плазмы, зарегистрировал событие удара микрометеорита", - говорится в сообщении.

Как сообщили в госкорпорации, "скорее всего, этот микрометеорит принадлежит метеорному потоку Персеиды, который космическому аппарату "Луна-25" удалось успешно пересечь во время перелета к Луне".

По данным "Роскосмоса", во время полета станции по круговой орбите искусственного спутника Луны было проведено несколько включений научной аппаратуры, созданной в Институте космических исследований (ИКИ) РАН.

"В энергетическом спектре гамма-лучей нейтронный и гамма-спектрометр АДРОН-ЛР зарегистрировал наиболее интенсивные линии химических элементов лунного грунта", - говорится в сообщении.

Также впервые на орбите Луны был включен ионный энерго-масс-анализатор АРИЕС-Л, предназначенный для изучения приповерхностной ионной экзосферы в приполярной области.

"Полученные данные позволили выбрать оптимальный режим работы прибора на поверхности Луны для измерения энергетических спектров частиц в диапазоне энергий от 10 эВ (электронвольт) до 3000 эВ", - сказали в пресс-службе госкорпорации.

В мире"Луна-25" провела коррекцию окололунной орбитыЧитать подробнее

В "Роскосмосе" сообщили, что также по результатам обработки двух кадров съемки Луны, сделанной 17 августа посадочными камерами системы СТС-Л, специалистами ИКИ РАН и Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) проведена привязка к цифровой модели рельефа, "что существенно повысило точность знания орбиты космического аппарата".

"Детальные фотографии показывают, что дно кратера (Зеемана) испещрено более мелкими. Так бывает, если часть выброшенного при ударе вещества упала обратно и создала многочисленные мелкие "выбоины". Подобные образования очень интересны с точки зрения лунной геологии", - сообщили в госкорпорации.

17 августа в "Роскосмосе" сообщили, что межпланетная станция провела съемку лунной поверхности, запечатлев на ее обратной стороне южный полярный кратер Зееман.

Приборы станции измерили потоки гамма-лучей и нейтронов от поверхности Луны, также были получены параметры космической плазмы и газопылевой экзосферы окололунной на орбите.

16 августа космический аппарат стал искусственным спутником Луны.

"Луна-25" - часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в "НПО Лавочкина", по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями.

Луна-25 Роскосмос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ сообщило об атаке ВСУ на военный аэродром в Новгородской области

Украина попыталась нанести удар ракетой комплекса С-200 по территории Крыма

Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону

Лавров заявил, что переговоры РФ и Запада по Украине на данный момент невозможны

Лавров заявил, что переговоры РФ и Запада по Украине на данный момент невозможны

Иноагентами признаны Линор Горалик и Андрей Илларионов

Иноагентами признаны Линор Горалик и Андрей Илларионов

Что произошло за день: пятница, 18 августа

Дочь основателя "Нэфис косметикс" требует 11 млрд рублей с Synergetic

Дочь основателя "Нэфис косметикс" требует 11 млрд рублей с Synergetic

Работникам госорганов, не являющимся госслужащими, повысят зарплаты на 5,5%

Источники сообщили о перебоях с поставками дизельного топлива аграриям

Опрос показал, что у каждого четвертого взрослого россиянина нет детей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });