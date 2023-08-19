Станция "Луны-25" зафиксировала удар микрометеорита на окололунной орбите

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Автоматическая межпланетная станция "Луна-25" передала первые результаты научных исследований на окололунной орбите, один из приборов зафиксировал удар микрометеорита, сообщает "Роскосмос" в субботу.

"Прибор ПмЛ, предназначенный для регистрации микрочастиц, левитирующих у поверхности Луны и определения параметров окружающей плазмы, зарегистрировал событие удара микрометеорита", - говорится в сообщении.

Как сообщили в госкорпорации, "скорее всего, этот микрометеорит принадлежит метеорному потоку Персеиды, который космическому аппарату "Луна-25" удалось успешно пересечь во время перелета к Луне".

По данным "Роскосмоса", во время полета станции по круговой орбите искусственного спутника Луны было проведено несколько включений научной аппаратуры, созданной в Институте космических исследований (ИКИ) РАН.

"В энергетическом спектре гамма-лучей нейтронный и гамма-спектрометр АДРОН-ЛР зарегистрировал наиболее интенсивные линии химических элементов лунного грунта", - говорится в сообщении.

Также впервые на орбите Луны был включен ионный энерго-масс-анализатор АРИЕС-Л, предназначенный для изучения приповерхностной ионной экзосферы в приполярной области.

"Полученные данные позволили выбрать оптимальный режим работы прибора на поверхности Луны для измерения энергетических спектров частиц в диапазоне энергий от 10 эВ (электронвольт) до 3000 эВ", - сказали в пресс-службе госкорпорации.

В "Роскосмосе" сообщили, что также по результатам обработки двух кадров съемки Луны, сделанной 17 августа посадочными камерами системы СТС-Л, специалистами ИКИ РАН и Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) проведена привязка к цифровой модели рельефа, "что существенно повысило точность знания орбиты космического аппарата".

"Детальные фотографии показывают, что дно кратера (Зеемана) испещрено более мелкими. Так бывает, если часть выброшенного при ударе вещества упала обратно и создала многочисленные мелкие "выбоины". Подобные образования очень интересны с точки зрения лунной геологии", - сообщили в госкорпорации.

17 августа в "Роскосмосе" сообщили, что межпланетная станция провела съемку лунной поверхности, запечатлев на ее обратной стороне южный полярный кратер Зееман.

Приборы станции измерили потоки гамма-лучей и нейтронов от поверхности Луны, также были получены параметры космической плазмы и газопылевой экзосферы окололунной на орбите.

16 августа космический аппарат стал искусственным спутником Луны.