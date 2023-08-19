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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Со станцией "Луна-25" произошла нештатная ситуация

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - "Роскосмос" сообщил о внештатной ситуации с автоматической межпланетной станцией "Луна-25".

"Сегодня в соответствии с программой полета "Луны-25", в 14:10 был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла внештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Роскосмоса".

Как отмечает госкорпорация, "в настоящее время специалистами группы управления ведется анализ ситуации".

Ранее в субботу "Роскосмос" сообщал, что "Луна-25" передала первые результаты научных исследований на окололунной орбите, один из приборов зафиксировал удар микрометеорита.

"Луна-25" - часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в "НПО Лавочкина", по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями.

Луна-25 Роскосмос
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