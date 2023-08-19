Последствия удара БПЛА по аэродрому в Сольцах ликвидированы

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Последствия удара украинского БПЛА в субботу по военному аэродрому в новгородском городе Сольцы ликвидированы, заявил глава Солецкого района Максим Тимофеев.

"К данному моменту все мероприятия по ликвидации последствий завершены. Мирному населению и инфраструктуре ничего не угрожает. Все организации работают в штатном режиме. Прошу соблюдать спокойствие и быть бдительными", - сообщил он на своей странице "ВКонтакте".

Ранее в субботу российские военные заявили, что Украина совершила атаку с применением беспилотника на военный аэродром в Новгородской области, в результате пожара на объекте повреждение получил один самолет.