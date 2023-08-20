Шесть районов Белгородской области обстреляны ВСУ за сутки

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Почти два десятка населенных пунктов в шести районах Белгородской области подверглись обстрелам со стороны Украины за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его данным, в Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 26 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка - 5 снарядов, по селу Устинка - два. Пострадавших и разрушений нет.

На село Солнцевка с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас, в селе Веселая Лопань противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Обошлось без последствий.

Под артиллерийский обстрел попало село Малиновка - зафиксировано 11 прилетов. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена линия электропередачи в селе Петровка, также осколками посечены крыша, фасад и ворота на одной из ферм в Майском сельском поселении.

"После работы ПВО выявлены следующие повреждения: в посёлке Разумное повреждена крыша гаража, в селе Нижний Ольшанец - крыша теплицы", - отметил Гладков.

В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Климовое - установлено 12 прилетов. Пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, в Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 24 минометных снаряда, по окраине хутора Киселев - 12, один из минометных снарядов прилетел в село - никто не пострадал, но есть повреждение окна в одном частном домовладении.

В Грайворонском городском округе под минометный обстрел попала окраина села Сподарюшино - зафиксировано 23 прилета. По окраине села Дроновка выпущен один минометный снаряд, по окраине села Безымено - пять.

Губернатор отметил, что на окраину поселка Горьковский пришлось четыре минометных снаряда, также противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Ни в одном из населенных пунктов городского округа пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе по окраине села Старолесье выпущено восемь минометных снарядов, по окраине посёлка Прилесье - пять артиллерийских снарядов. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Вновь под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе - зафиксировано восемь прилетов. По селу Середа и пункту пропуска "Шебекино" выпущено шесть и три минометных снарядов соответственно. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.