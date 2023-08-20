В Белгородской области сбили два украинских дрона

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ заявили, что в Белгородской области сбиты два украинских беспилотника самолетного типа.

"Российскими средствами ПВО беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет", - сообщило военное ведомство в воскресенье.

По словам военных, это произошло около 14:00 по московскому времени.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении Минобороны.

В воскресенье рано утром военное ведомство сообщало, что украинский беспилотник летел в сторону Москвы, был обнаружен в Ступинском районе Подмосковья и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал об атаке украинского беспилотника на здание железнодорожного вокзала в Курске.