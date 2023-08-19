Военные сообщили о сбитом украинском БПЛА над Белгородской областью

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что сбили украинский беспилотник над Белгородской областью.

"19 августа около 14:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет", - отметили в ведомстве.

Ранее в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе системы ПВО, сбившей воздушную цель на подлете к Белгороду.