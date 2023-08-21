Суд просят взыскать в доход государства акции "Кузбассэнерго"

Также речь идет об акциях "Хакасской сервисно-ремонтной компании"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России, подавшая в Свердловский районный суд Красноярска иск к бизнесмену Андрею Мельниченко, АО "Хакасская сервисно-ремонтная компания" (ХРСК) и АО "Кузбассэнерго", добивается взыскания в доход государства акций этих двух компаний, сообщил "Интерфаксу" представитель районного суда.

"В сущности исковых требований - взыскание обыкновенных акций в пользу государства", - сказал он, не уточнив других деталей.

Предварительное заседание по делу назначено на 7 сентября, говорится на сайте суда.

В Кузбасском филиале АО "Сибирская генерирующая компания" (СГК), в состав которого входит "Кузбассэнерго", "Интерфаксу" также подтвердили получение иска в отношении компаний. "Юристы изучают материалы иска и будут готовы отстаивать подготовленную позицию в суде", - заявили в СГК.

Собственником 100% акций АО "Хакасская сервисно-ремонтная компания", согласно последнему отчету компании за 2022 год, является кипрская Natolvero Holding Ltd. Более свежие данные в открытом доступе отсутствуют. Мажоритарным акционером АО "Кузбассэнерго" (99,95%) на конец 2022 года (последние опубликованные данные) являлось АО "СГК", которое также занимается управлением "Кузбассэнерго".

В настоящее время в состав "Кузбассэнерго", по данным на сайте СГК, входят две блочные электростанции в Кемеровской области - Беловская ГРЭС (установленная электрическая мощность 1260 МВт, установленная тепловая мощность - 229 Гкал.ч) и Томь-Усинская ГРЭС (1345,4 МВт и 194 Гкал.ч соответственно), а также газотурбинная электрическая станция Новокузнецкая (установленная электрическая мощность - 297,44 МВт). Выручка "Кузбассэнерго" в 2022 году составила 77,4 млрд рублей, чистая прибыль - 12,3 млрд рублей.

Основным видом деятельности Хакасской сервисно-ремонтной компании в 2022 году, по данным ее годового отчета, являлись услуги по предоставлению аренды. Численность работающих в ХРСК на конец 2022 года составляла 2 человека. Уставный капитал общества - 19,045 млн рублей. Выручка в прошлом году равнялась 4,6 млн рублей, чистый убыток - 26,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что иск Генпрокуратуры поступил в суд 17 августа. Третьим лицом по делу выступает АО "Сибирская энергетическая компания" ("СИБЭКО", правопреемник "Новосибирскэнерго").

"Коммерсантъ", ссылаясь на материалы иска, опубликованные в Telegram-канале "Советбезрынка" и которые подтвердили изданию источники, близкие к Генпрокуратуре, суть иска затрагивает покупку структурами Мельниченко акций "СИБЭКО" ("Кузбассэнерго", как говорится в его годовом отчете за 2022 год, является владельцем "СИБЭКО" - ИФ) в 2018 году (суммарно на 31,8 млрд рублей) у структур Михаила Абызова (экс-министр "Открытого правительства"). В 2019 году Абызов был задержан. Согласно материалам дела, которые приводит газета, реализация акций Абызовым являлась запрещенной антикоррупционным законодательством деятельностью, от участия в которой Мельниченко, осознавая и понимания факт совершения акта коррупции, не отказался.

В результате руководство "Кузбассэнерго" и ХРСК не приняло "меры по предупреждению коррупции", и компании, соответственно, нарушили закон.

В 2023 году Генпрокуратура уже подавала подобные иски, и "в двух предыдущих случаях государство изъяло 16% АО "Коми энергосбытовая компания" (входит в "Т Плюс") и 81,66% акций ТГК-2".