ЦБ изменил требования к базовым стандартам СРО страховщиков и страховых брокеров

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Банк России скорректировал требования к базовым стандартам саморегулируемых организаций (СРО), объединяющих страховщиков и страховых брокеров, в опубликованном в понедельник проекте указания.

Теперь положения указания будут распространяться и на филиалы иностранных компаний - участников страхового рынка, которые по закону могут создаваться нерезидентами в России.

Проект указания Банка России "О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими страховые организации и иностранные страховые организации, страховых брокеров, базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также о перечне операций (содержании видов деятельности) страховых организаций, иностранных страховых организаций, страховых брокеров на финансовом рынке, подлежащих стандартизации" распространяется "на правоотношения с участием иностранных страховых организаций", в том числе на иностранные филиалы, действующие в России.

Пока на территории России не действуют филиалы иностранных страховщиков, хотя законодательная база для этого создана.

Сами базовые стандарты для СРО обязательны для исполнения всеми участниками СРО, согласно закону о СРО на финансовом рынке.

Новая редакция проекта ЦБ исключает некоторые прежние требования "в связи с неактуальностью", они касаются условий разработки СРО "базовых стандартов корпоративного управления и внутреннего контроля", поясняет регулятор. ЦБ также учитывает произошедшие изменения в сфере защиты информации, поскольку ряд вопросов уже был урегулирован "на уровне специального нормативного акта Банка России".

Как следует из проекта документа, структура обязательных базовых стандартов для СРО на страховом рынке остается прежней, они определяют в том числе необходимые условия заключения договоров с физическими и юридическими лицами, требования к рискам, политике выплат и информирования клиентов.

Также ЦБ в проекте указания определяет структуру информации, которую о себе должен сообщать страховщик - член СРО, в том числе иностранная организация (филиал - ИФ).

В нее входит полное и сокращенное наименование компании, данные о товарном знаке (при наличии), адрес, контакты, данные о сайте компании, "о членах совета директоров (наблюдательного совета) страховой организации, лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (членах коллегиального исполнительного органа) страховой организации, лице, занимающем должность главного бухгалтера страховой организации; о лицах, осуществляющих в филиале иностранной страховой организации функции руководителя, заместителя руководителя (при наличии), лица, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета". Кроме того, раскрывается информация о "страховой группе, в состав которой входит страховая организация (в том числе иностранная), о перечне видов страхования; об органах, осуществляющих полномочия по контролю и надзору за деятельностью страховых организаций".

Одновременно в обязательном порядке все участники СРО должны извещать клиентов о способах защиты прав получателей финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного урегулирования спора, в том числе о процедуре медиации (при ее наличии), уточняет ЦБ в проекте.

В России действует единая саморегулируемая организация на страховом рынке - Всероссийский союз страховщиков (ВСС) и единая СРО страховых брокеров - "Ассоциация профессиональных страховых брокеров" (АПСБ).