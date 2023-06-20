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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Проект об усилении надзора ЦБ за кредитными кооперативами принят в I чтении

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU -Госдума приняла в первом чтении законопроект, который меняет процедуру включения кредитных потребительских кооперативов (КПК) в реестр ЦБ и наделяет регулятора полномочиями по внесудебному исключению из реестра. Документ уточняет требования к нормативам финансовой устойчивости кооперативов, вводит требования к органам управления.

Законопроект (№232696-8) был внесен в парламент в ноябре 2022 года. Авторы – глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков и зампред Совета Федерации Николай Журавлев.

"Смысл законопроекта в том, чтобы надзор осуществлять за кредитными потребительскими кооперативами более жестко, приближается регулирование этой сферы к тому, что есть в банковской сфере. Это специально делается для того, чтобы было больше порядка на этом рынке", - пояснил в ходе заседания во вторник Аксаков.

Согласно действующему законодательству, для начала работы кредитного кооператива необходимо после регистрации и внесения записи в ЕГРЮЛ в течение 90 дней вступить в саморегулируемую организацию (СРО). ЦБ включает КПК в реестр на основании сведений, полученных от ФНС и СРО. Представления юридическими лицами в Банк России документов для включения в реестр не требуется.

Принятый в первом чтении законопроект предполагает, что в течение 30 дней после регистрации в ЕГРЮЛ кооператив должен представить в СРО комплект документов. ЦБ в свою очередь будет проверять КПК на соответствие требованиям законодательства, а также деловую репутацию членов органов управления.

Сейчас ЦБ вправе обратиться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случае обнаружения нарушений в работе. Принятый в первом чтении законопроект вводит внесудебный порядок приостановления деятельности недобросовестных КПК и вывода их с финансового рынка. "Банк России при наличии законодательно установленного основания (серьезные нарушения законодательства) исключает сведения о КПК из реестра как по собственной инициативе, так и по ходатайству СРО КПК. После этого осуществляется процедура принудительной ликвидации. Повторное представление заявления и комплекта документов для включения сведений о КПК в реестр не предусматривается", - говорится в пояснительных материалах. В отдельных случаях (при добровольной ликвидации или по основаниям, предусмотренным законодательством о банкротстве) ЦБ будет вправе назначить временную администрацию без исключения из реестра.

Кроме того, ЦБ наделяется правом устанавливать исходя из вида, уровня, числа членов кредитного кооператива порядок и методику расчета финансовых нормативов.

Законопроект предполагает ликвидацию фонда финансовой взаимопомощи КПК – это денежные средства, которые в виде займов могут быть предоставлены членам кооператива. Остается только резервный фонд.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. Работающие сейчас КПК через 180 дней после вступления закона в силу и до внесения их в реестр ЦБ будут не вправе предоставлять займы; вносить изменения в ранее заключенные договоры займа; привлекать займы.

Банк России ЦБ РФ
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