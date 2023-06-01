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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:08

ЦБ не будет продлевать после 2 июля послабление для СРО в сфере микрофинансирования

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Банк России решил не продлевать после 2 июля послабление, по которому не применялись меры за нарушение требований об обязательной проверке членов саморегулируемых организаций (СРО), объединяющих микрофинансовые организации (МФО), сообщила пресс-служба регулятора.

Послабление было введено в 2022 году и также распространялось на СРО, объединяющие кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.

Отмена послабления связана с тем, что за период его действия СРО смогли адаптировать свои контрольные функции под изменившиеся условия, отмечает ЦБ.

По данным Банка России на май 2023 года, в сфере микрофинансов действуют две СРО: "Союз "Микрофинансовый Альянс "Институты развития малого и среднего бизнеса" и Союз микрофинансовых организаций "Микрофинансирование и Развитие".

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