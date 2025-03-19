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Госдума может рассмотреть запрет страховых услуг "серых брокеров" в весеннюю сессию

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Госдума в весеннюю сессию может рассмотреть поправки к закону об организации страхового дела, которые вводят запрет на оказание страховых услуг брокерами из "серой зоны" бизнеса.

Об этом на пресс-конференции сообщила председатель совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ), генеральный директор ООО СБ "Эльбрус" Екатерина Якунина.

Если поправки будут приняты, "наконец-то будет введен прямой запрет на оказание посреднических услуг по страхованию любым компаниям, которые не имеют в своем названии слово "страховой" и не носят официального статуса либо страхового брокера, либо страхового агента", объяснила она.

По ее словам, "до сегодняшнего дня такого прямого законодательного запрета не было".

"Мы много лет сталкиваемся с ситуацией, когда на рынке присутствуют так называемые "серые брокеры", которые пытаются оказывать посреднические услуги по страхованию, даже называют себя страховыми брокерами, но при этом не имеют ни лицензии на ведение такой деятельности, они не являются членами саморегулируемых организаций (СРО). А значит никто не знает, какого качества их услуги, никто качество этих услуг не контролирует - ни СРО, ни государство, ни Банк России. Мы много лет писали во все инстанции, включая органы прокуратуры и в МВД о том, что это неправильно, что это подпадает под определение незаконного предпринимательства. Получали ответы такого рода:" Пока официального запрета нет, ничего сделать не можем"", - рассказала Якунина.

В случае введения законодательного запрета на деятельность брокеров, обосновавшихся в "серой зоне", это позволит "очистить рынок от непонятного качества услуг" и создаст предпосылки, вынудит выйти "из тени", оформить официальны статус страхового брокера, получить лицензию, прозрачно вести бизнес, добавила она.

Банк России Госдума МВД СРО Екатерина Якунина АПСБ
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