Глава "Роскосмоса" выступил против прекращения лунной программы РФ

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Прерывать лунную программу стало бы неверным решением, Россия намерена участвовать в "лунной гонке", заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Ни в коем случае нельзя прерывать лунную программу - это было бы самое неверное решение", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в понедельник.

Он отметил, что, перерыв практически в 50 лет после запуска советской миссии "Луна-24" (в 1976 г.) стал одной из причин неудачного завершения полета "Луны-25".

Борисов также заявил, что участие России в "лунной гонке" - "это не просто престиж страны или достижение каких-то геополитических целей, это обеспечение обороноспособности и достижение технологического суверенитета".

"Каждая миссия подобного плана дает колоссальный толчок развитию науки и техники, и в этом безусловная ценность этих экспериментов", - отметил гендиректор "Роскосмоса".

Борисов выразил надежду на успех будущих космических лунных миссий. "Я надеюсь, что будущие миссии "Луна-26", "Луна-27", "Луна-28" пройдут уже успешно", - сказал он.

По его словам, при отсутствии основной целевой функции миссии "Луна-25" - мягкой посадки на южном полюсе, взятие лунного грунта и его анализа на наличие воды, "мы получили бесценный опыт перелета к Луне, вывода космического аппарата на круговую окололунную орбиту, подведение ряда научных экспериментов".

"Считаю, что форсируя миссии "Луна-26", "Луна-27" мы обязательно получим недополученные результаты, которые из-за аварии мы не получили при реализации миссии "Луна-25"", - сказал он.

Накануне, 20 августа, в "Роскосмосе" сообщили, что межпланетная автоматическая станция "Луна-25" разбилась, столкнувшись с лунной поверхностью.