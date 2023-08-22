Воробьев сообщил об отсутствии пострадавших после перехвата БПЛА в Подмосковье

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Два беспилотника сбиты в небе над Московской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

"Сегодня ночью два беспилотника были перехвачены ПВО на территории Подмосковья: в Часцах в Одинцовском городском округе и в Красногорске в Павшинской пойме. Основное внимание всех оперативных служб - второму инциденту. Взрывной волной при падении выбиты окна в многоэтажке, повреждены автомобили", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Воробьев отметил, что никто из местных жителей не пострадал, возгораний нет.

"Глава Красногорска сейчас проводит обход квартир вместе с МЧС и другими службами. Прошу всех сохранять спокойствие", - добавил губернатор.

В Красногорском округе создан штаб по ликвидации последствий падения беспилотника, жителям окажут необходимую помощь, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Волков.

"Сегодня ночью системой ПВО в Павшинской пойме был перехвачен беспилотник. Нахожусь на месте. Самое главное - пострадавших нет. Дом 10 на Красногорском бульваре получил небольшие повреждения кровли. Выбиты стекла на нескольких этажах. Создан оперштаб по ликвидации последствий происшествия. Работают экстренные оперативные службы. Жителям окажем всю необходимую помощь", - написал Волков в своем телеграм-канале.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух ударных беспилотников в районе Красногорска и в районе Часцов. В Минобороны РФ добавили, что еще два дрона после работы средств радиэлектронной борьбы упали в Брянской области.