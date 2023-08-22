Минобороны РФ сообщило о перехвате четырех БПЛА в Московской и Брянской областях

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что в ночь на вторник два украинских дрона были сбиты над Московской областью, еще два беспилотника после работы средств радиэлектронной борьбы (РЭБ) упали в Брянской области.

"Два БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Два БПЛА обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ, потерпели крушение над территорией Брянской области", - заявили в военном ведомстве.

"В результате пресеченных террористических атак пострадавших нет", - сказали в Минобороны.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух ударных беспилотников в районе Красногорска и в районе Часцов.