Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" ограничивали прием рейсов в ночь на вторник

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Московские аэропорты "Внуково" и "Домодедово" ограничивали прием рейсов в ночь на вторник из соображений безопасности, сообщили в Росавиации.

"Девять пассажирских рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты. После отмены ограничений на использование воздушного пространства в 04:30 мск пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения", - сообщила представитель ведомства журналистам.

В настоящее время аэропорты Московского авиаузла и аэропорт "Жуковский" работают штатно, отметила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух ударных беспилотников в районе Красногорска и в районе Часцов.