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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:54

В Минздраве РФ не видят рисков из-за прекращения поставок препарата "Зепатир"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Рисков для пациентов из-за ситуации с прекращением поставок препарата "Зепатир" против гепатита С со стороны американской фармкомпании MSD нет, это решение не окажет влияния на доступность терапии гепатита С в России, сообщил "Интерфаксу" главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

"Мы не видим рисков для пациентов в связи с ситуацией с препаратом "Зепатир", связанной со стратегией производителя вывести данный препарат с международного рынка, в том числе - российского. Данное решение не окажет влияние на доступность терапии гепатита С в России, препарат не является незаменимым или уникальным", - заявил Чуланов.

Кроме того, по его словам, партнер производителя, российская компания "Р-Фарм" имеет его достаточный запас, поставляет препарат по всем текущим контрактам и планирует поставки в объеме, достаточном для покрытия потребности отечественной системы здравоохранения до 2025 года.

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"Вместе с этим, в России зарегистрированы все имеющиеся в мире препараты для лечения гепатита С. Они доступны, перебоев с поставками нет", - заверил специалист.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что американский фармпроизводитель MSD прекратит поставки в Россию "Зепатира" - одного из самых востребованных препаратов против гепатита С. В материале отмечалось, что аналогов препарата в стране нет, хотя, как говорят эксперты, на рынке достаточно других лекарств. Но "Зепатир" относится к одной из самых доступных схем лечения.

В Минпромторге России во вторник сообщили, что несколько отечественных предприятий разрабатывают воспроизведенный лекарственный препарат "Зепатир", который производится американским фармпроизводителем.

В Росздравнадзоре сообщили, что получили уведомление о прекращении поставок препарата "Зепатир" против гепатита С от американской фармкомпании MSD, но это решение не повлияет на поставки препарата, запланированные в 2024 году.

Минздрав Зепатир
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