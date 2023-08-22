Минпромторг сообщил о работе над созданием российского аналога "Зепатира"

Аналог американского препарата от гепатита С разрабатывают сразу несколько отечественных предприятий

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Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Несколько российских предприятий разрабатывают аналоги препарата против гепатита С "Зепатир", который производит американская фармкомпания MSD, сообщили в Минпромторге.

"Лекарственный препарат "Зепатир" находится под патентом на территории РФ до марта 2030 года. По оперативной информации, несколько отечественных предприятий осуществляют разработку воспроизведенного лекарственного препарата", - сообщила пресс-служба министерства.

Как сообщил "Коммерсантъ", MSD прекратит поставлять в Россию "Зепатир". Издание отмечает, что это один из самых востребованных препаратов против гепатита С, на него приходилось почти 20% всех госзакупок лекарств от этого заболевания. Опрошенные газетой эксперты отмечали, что аналогов "Зепатира" в России нет, хотя на рынке достаточно других лекарств, но "Зепатир" относится к одной из самых доступных схем лечения.

Минпромторг объяснил, что ввод в гражданский оборот таких препаратов не предусмотрен до момента ухода с рынка иностранных компаний, препараты которых находятся под патентной защитой или истечения срока действия патента. В подобной ситуации используются механизмы добровольного и принудительного лицензирования.

В соответствии с правилами принудительного лицензирования, правительство России имеет право в случае крайней необходимости, связанной с охраной жизни и здоровья граждан, принять решение об использовании изобретения без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации.

Для поддержки разработки крайне востребованных аналогов препаратов из перечня жизненно необходимых, находящихся под патентной защитой, с текущего года внедряется механизм "продукты на полку". Он направлен на снижение рисков дефицита и обеспечение лекарственной безопасности российской системы здравоохранения. Российские компании на конкурсной основе получат субсидии на разработку и регистрацию препаратов для медицинского применения, защищенные на территории России патентами.