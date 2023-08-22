Росздравнадзор уведомили о прекращении поставок препарата "Зепатир" в РФ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Росздравнадзоре сообщили, что получили уведомление о прекращении поставок препарата "Зепатир" против гепатита С от американской фармкомпании MSD; это решение не повлияет на поставки препарата, запланированные в 2024 году.

"Письмо прислали 07.07.2023. В письме указано, что данное решение не повлияет на поставки препарата, запланированные в 2024 году", - говорится в сообщении пресс-службы Росздравнадзора во вторник.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что американский фармпроизводитель MSD прекратит поставки в Россию "Зепатира" - одного из самых востребованных препаратов против гепатита С. В материале отмечалось, что аналогов препарата в стране нет, хотя, как говорят эксперты, на рынке достаточно других лекарств. Но "Зепатир" относится к одной из самых доступных схем лечения.

В Минпромторге России во вторник сообщили, что несколько отечественных предприятий разрабатывают воспроизведенный лекарственный препарат "Зепатир", который производится американской фармкомпанией.