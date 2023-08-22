На севере Приволжья и в Коми по ночам ожидаются заморозки

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - На юге европейской части России жара ослабеет до плюс 30 градусов, на юг западной Сибири вернется лето, а в отдельных районах севера европейской части России и Приволжского федерального округа будут заморозки.

"На юге европейской России очень хорошая погода. Там лето продолжается, причем настоящее лето. Вот сегодня в Краснодарском крае до плюс 39 градусов, в Ставрополье до плюс 42 градусов, в Ростовской области - плюс 35 - плюс 37. Но затем начнется постепенное понижение температуры, но понижение комфортное. Все равно температура будет выше нормы на 1-3 градуса", - сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Краснодарском крае температура понизится и не будет превышать 35-градусную отметку. В Ставрополье уже с четверга температура будет в диапазоне от плюс 30 до плюс 32 градусов. Кроме того, благодаря антициклону на юге европейской России не прогнозируется существенных осадков.

"Для отдыха, особенно для людей, которые едут загорать, наслаждаться солнцем, прекрасная погода", - добавил Вильфанд, напомнив, что в регионе сохраняется предупреждение об опасном, высоком ультрафиолетовом индексе, поэтому "загорать можно и нужно, но в определенные часы, не около полудня".

После периода прохладной погоды потепление придет в самые густонаселенные районы азиатской части страны.

"Можно порадоваться за жителей юга западной Сибири. Туда приходит настоящее лето: и в Омскую, и в Новосибирскую, и в Томскую области, и в Алтайский край. Температура в диапазоне плюс 25 - плюс 28 градусов. А в Алтайском крае плюс 30 и выше", - сказал Вильфанд

Однако, к концу недели температура там чуть понизится. Так, в Новосибирской области будет уже около плюс 25 градусов. А жаркая погода начнет перемещаться к востоку - на юг Красноярского края, в Хакасию, в Иркутскую область, там температура будет приближаться к 30-градусной отметке, уточнил эксперт.

Заметное понижение температуры прогнозируется на севере европейской части России. Так, на востоке Архангельской области, в республике Коми в ночные часы температура будет приближаться к нулю.

Также значительное понижение температуры прогнозируется в северной половине Приволжского федерального округа. Там с 23 по 25 августа в ночные часы прогнозируются заморозки с понижением температуры до минус 1 градуса. Днем в северной половине Приволжского федерального округа, в частности, в Удмуртии и в Марий Эл, будет от плюс 13 до плюс 18 градусов.

Также заморозки прогнозируются на северо-востоке страны: на Чукотке и в Магаданской области до минус 3 градусов ночью.

Кроме того, как сообщил Вильфанд, понижение температуры будет в Самарской и Саратовской областях, где ранее воздух прогревался до плюс 30 градусов. Сейчас там прогнозируется температура от плюс 20 до плюс 22 градусов. В Оренбургской области температура понизится до плюс 22 - плюс 24 градусов. В Башкортостане будет около плюс 20 градусов.