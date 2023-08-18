В Москве с середины следующей недели будет не теплее плюс 20 градусов

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - На следующей неделе в столичном регионе значительно похолодает, начиная со среды температура в Москве составит от плюс 17 до плюс 19 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник начнется очередное изменение погодной характеристики. Но, все равно, температурный фон будет еще достаточно высоким, выше нормы на два градуса - плюс 23 - плюс 24 градуса (...) Во вторник произойдет дальнейшее понижение температуры, она будет около плюс 20 градусов, а по области - от плюс 18 до плюс 23 градусов", - сказал он.

В столичном регионе, начиная с понедельника, солнечную погоду сменит облачная с прояснениями, и такая погода сохранится до конца недели.

"Начиная со среды - значительное понижение температуры. По сравнению с нынешней неделей, температура понизится примерно на 10 градусов, и она будет уже в диапазоне от плюс 16 до плюс 21 градуса по области. А в Москве температура с трудом будет приближаться к двадцатиградусной отметке - в основном будет плюс 17 - плюс 19 градусов", - сказал Вильфанд

По его словам, такое понижение температуры уже можно назвать похолоданием, так как температура будет ниже нормы на 1 градус.

В рабочие дни в городе было жарко. В пятницу в мэрии Москвы предупреждали о вероятной грозе во второй половине дня и до конца суток. В ближайшие выходные, 19 и 20 августа в регионе будет плюс 24-26 градусов, и это будут последние выходные купального сезона, говорил Вильфанд.