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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:54

Жителей Приморья предупредили о возможных подтоплениях из-за тайфуна

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В ближайшие дни в Приморском крае ожидаются сильные дожди из-за очередного южного циклона, за 12 часов может выпасть до 40 мм осадков, наиболее сложная погода прогнозируется в регионе с 23 по 25 августа, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С точки зрения температуры там замечательно - плюс 25 - плюс 26 градусов. Но выходит очередной южный циклон, тайфун, который уже регенерирует, будет не тропическим циклоном, но все же принесет очередную порцию осадков и очень сложной погоды", - сказал эксперт.

Ночью и утром 23 августа в регионе пройдут сильные дожди - выпадет около 40 мм осадков за 12 часов. Все это приведет к переполнению рек и к подтоплениям. На реках также ожидается формирование дождевых паводков, а высота подъема воды может составить до 1,5 метров.

Ранее Приморье оказалось в зоне подтоплений из-за тайфуна "Ханун" и длительных дождей. В регионе с 15 августа введен режим ЧС регионального уровня. В регионе продолжают ликвидировать последствия непогоды.

Подтопление в Приморье

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