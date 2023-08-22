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В Москве до конца недели будет дождливо и прохладно

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - На этой неделе в столичном регионе погода вернется от "южного лета" к норме августа , температура опустится до плюс 15 - плюс 20 градусов, начнутся дожди, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Прошедшая неделя была очень жаркая, до плюс 30 градусов. Начиная с завтрашнего дня и в течение всех оставшихся дней недели в самой Москве будет плюс 16 - плюс 19 градусов, по области от плюс 15 до плюс 20", - сказал он.

"Кажется, что холодная погода, но на самом деле мы просто были избалованы погодой в августе, в первые две декады месяца она была очень комфортной, настоящее, такое южное лето. Но нужно вспомнить, что мы живем не в тропиках. Поэтому сейчас нормальная погода, характерная для этого времени года по климату", - добавил ученый.

По сравнению с концом прошлой недели, температура в центре европейской России понизится примерно на 10 градусов, при этом по отношению к климатической норме изменения температуры будут не очень значительными. Кроме того, из-за изменения циркуляции атмосферы, уже к вечеру вторника в Москве начнется дождь, "он будет моросить еще и ночью".

Среда в столичном регионе прогнозируется дождливой, уточнил Вильфанд. "Это будет самый дождливый день нынешней недели. Выпадет минимум 10 мм осадков, и дождь будет продолжаться в течение всего дня", - сказал он.

В четверг осадки сохранятся, но будут уже менее интенсивными, погода будет облачная. "А вот в пятницу и субботу будет очень комфортная погода, практически без осадков, местами небольшие кратковременные дожди. И умеренная погода - плюс 17 - плюс 19 градусов", - сказал Вильфанд.

Уже в воскресенье, по прогнозу, вновь начнется период "неустойчивой погоды, температурный фон остается тем же, плюс 15 - плюс 20 градусов, но осадки уже прогнозируются заметные, особенно во второй половине дня". "И, по предварительным расчетам, начало следующей недели изменений существенных не принесет", - добавил он.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва Московская область
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