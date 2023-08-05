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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Су-30 поднимался в воздух из-за разведывательного беспилотника США над Черным морем

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Российские военные подняли в воздух истребитель Су-30 из-за разведывательного беспилотника Reaper ВВС США над Черным морем, сообщил в субботу Национальный центр управления обороной РФ.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США", - говорится в его сообщении.

"При приближении российского истребителя иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации, - сказали в центре. - Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено".

Как отмечается в сообщении, "полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности".

По словам военных, воздушная цель, приближающаяся к государственной границе РФ, была обнаружена в субботу российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", - сообщил центр.

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Черное море США Reaper Су-30
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