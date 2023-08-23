Спрос на продукцию российской промышленности стимулируют через госзакупки

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Государство намерено использовать механизм госзакупок для стимулирования спроса на продукцию российской обрабатывающей промышленности, сообщили "Интерфаксу" в Минпромторге.

Такие положения включены в обновленную стратегию развития обрабатывающей промышленности до 2030 года, которую правительство рассмотрело 23 августа и которую с отдельными поправками поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.

В разделе стратегии "Политика стимулирования спроса", в котором перечислены мероприятия и меры, направленные на развитие внутреннего и внешнего спроса на отечественную продукцию. В их числе - субсидирование расходов потребителей на закупку и поставку отдельных видов продукции, адресные государственные закупки продукции, льготное кредитование заказчиков и поддержка лизинга. В том числе, из средств Фонда национального благосостояния.

Также стимулированию спроса на российскую промпродукцию должны способствовать реализация масштабных проектов с госучастием в сфере промышленности, поддержка реализации федеральных и региональных инфраструктурных проектов в сфере транспорта, связи, энергетической инфраструктуры.

Ряд закупочных мер указаны в отраслевых подразделах стратегии. Так, например, в приоритетных направлениях развития железнодорожного (транспортного) машиностроения оговаривается, что одним из основных инструментов достижения поставленных целей является заключение долгосрочных контрактов между "Российскими железными дорогами" и предприятиями отрасли транспортного машиностроения. Предполагаются решения, позволяющие при формировании бюджета осуществлять инвестиции на закупку подвижного состава в 10-летнем горизонте планирования.

По направлению медицинской промышленности предусматривается преимущественное оснащение государственных медорганизаций медицинскими изделиями и расходными материалами отечественного производства.

В сфере электронной промышленности предполагается обеспечить переход к доминирующему применению российских электронных компонентов в российской электронной аппаратуры. В первую очередь, на объектах критической информационной инфраструктуры.

Также планируется создать условия для обеспечения приоритета потребления российской электронной аппаратуры, обеспечения ее ценового и технологического преимущества в рамках проектов с госучастием.

В области промышленности социального назначения (музыкальные, спортивные и т.п. товары) также предполагается создать условия для приоритетного оснащения образовательных учреждений и учреждений культуры и спорта российскими социально значимыми товарами.