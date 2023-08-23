Ozon начал делать шаги для смены юрисдикции холдинговой компании

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Ozon предпринимает ряд действий для потенциальной реорганизации с целью локализации холдинговой структуры, которая в настоящее время расположена на Кипре, сообщил CFO компании Игорь Герасимов на виртуальной встрече с инвесторами.

"Безусловно, мы хотим на определенном горизонте целиком избавиться от зарубежной юридической обвязки, но конкретных сроков и деталей анонсировать пока не можем. Но определенные действия для этого стараемся предпринимать", - ответил он на вопрос о потенциальной редомициляции.

"В данных обстоятельствах было бы логично иметь основную холдинговую структуру как можно ближе к операционным юридическим лицам и к основному бизнесу в России", - подчеркнул Герасимов.

Ozon работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, а также Китая и Турции.

Акции компании торгуются на "Мосбирже" и Международной бирже Астаны (AIX).

22 августа Ozon сообщил, что спецкомиссия Nasdaq вынесла повторное решение о принудительном делистинге акций с американской биржи. Компания дважды подавала апелляцию, начиная с весны, когда Nasdaq уведомила о делистинге с 24 марта 2023 года акций ряда компаний, включая Ozon, основной бизнес которых осуществляется в России.

23 августа Герасимов сказал, что Nasdaq приняла повторное решение в пользу делистинга, основываясь на заявлении компании о том, что Ozon не намерен покидать рынок России.

Также Герасимов добавил, что в настоящее время у компании нет планов по обратному выкупу акций у каких-либо категорий держателей.

Основными владельцами Ozon являются ПАО АФК "Система" с 31,76% и холдинг "Восток Инвестиции" с 27,75%; остальные акции в свободном обращении.