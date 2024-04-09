Ozon рассчитывает начать процесс редомициляции в 2024 году

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Маркетплейс Ozon планирует инициировать процесс редомициляции холдинговой компании с Кипра в 2024 году , сообщил CFO компании Игорь Герасимов на мероприятии, посвященном финансовым результатам компании за 2023 год.

"Мы стремимся это сделать. Думаю, что в течение этого года будет предпринят ряд действий, которые нас приблизят к реализации нашего плана по переезду. Такой план есть, все его поддерживают на всех уровнях. Но есть и объективные препятствия и ограничения, из-за которых мы не можем более оперативно его реализовать", - объяснил Герасимов.

Сейчас холдинговой компанией маркетплейса является кипрская Ozon Holdings Limited. О том, что Ozon предпринимает действия для смены юрисдикции кипрского юрлица, Герасимов впервые сообщил в августе 2023 года.

Акции компании торгуются на Мосбирже и Международной бирже Астаны (AIX). Ранее акции компании также торговались на американской Nasdaq, но на фоне событий на Украине торговая площадка приняла решение о принудительном делистинге акций Ozon.