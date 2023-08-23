Ozon во II квартале нарастил оборот в 2,2 раза - до 372,6 млрд рублей

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Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Ozon во II квартале нарастил оборот (GMV), включая услуги, в 2,2 раза - до 372,6 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Показатель оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Накануне опрошенные аналитики ожидали роста GMV на 80,8% - до 308,6 млрд рублей.

Динамику GMV в Ozon объясняют ростом объема заказов и базы лояльных покупателей.

Так, количество заказов выросло в 2,3 раза - до 208,7 млн. Количество активных покупателей - на 29%, до 39,5 млн. Частотность заказов на 1 клиента достигла 17 заказов против 11 заказов во II квартале 2022 года.

Доля маркетплейса в общем объеме GMV достигла 82,6% против 76,1% годом ранее.

Выручка в отчетном периоде составила 94,2 млрд рублей, увеличившись год к году на 61%.

"Существенный рост базы предпринимателей и их продаж (3Р) позволил Ozon увеличить выручку от оказания услуг до 57 млрд рублей (+88% относительно II квартала 2022 года)", - отмечает компания в своем сообщении.

Рост 3P-продаж, в первую очередь, связан с увеличением доходов от комиссий маркетплейса (на 58% - до 36,8 млрд рублей) и рекламной выручки (в 3 раза - до 14,9 млрд рублей).

Выручка от 1P (когда Ozon выступает продавцом, закупая товары напрямую у поставщиков), увеличилась на 32% - до 37,2 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA Ozon в отчетном квартале сократилась на 67% - до 62 млн рублей. В компании динамику объясняют стратегическими инвестициями, направленными на ускорение роста GMV и наращивание доли рынка. Инвестиции продолжились и в III квартале 2023 года, добавляют в Ozon.

В отчетном квартале Ozon зафиксировал убыток в 13,1 млрд рублей против 7,2 млрд рублей убытка годом ранее. Увеличение убытка связано с неблагоприятным эффектом от курсовых разниц и ростом финансовых расходов.

Операционные расходы выросли на 10% - до 18,7 млрд рублей, в основном за счет роста расходов на маркетинг и инвестиций в технологии и контент.

На 30 июня денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные банковские депозиты составили 74,6 млрд рублей по сравнению с 82,4 млрд рублей на 31 марта 2023 года.