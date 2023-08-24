ПВО уничтожила три беспилотника над Брянской и Калужской областями

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение ночи сбили еще три украинских беспилотника - над Брянской и Калужской областями.

"Два БПЛА уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области. Еще один украинский БПЛА обнаружен и уничтожен средствами ПВО над территорией Калужской области", - сообщили в Минобороны РФ в четверг.

Там заявили, что беспилотники были самолетного типа.

О сбитом дроне также сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Сегодня ночью на территории Козельского района силами ПВО был уничтожен БПЛА", - говорится в сообщении в социальной сети губернатора.

Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.