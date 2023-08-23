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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Минобороны РФ заявило об уничтожении украинского дрона в Белгородской области

Минобороны РФ заявило об уничтожении украинского дрона в Белгородской области
Вид на здание Министерства обороны РФ в Москве
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что средства ПВО уничтожили в среду украинский беспилотник в Белгородской области, пострадавших нет.

По словам российских военных, это произошло около 11:30 по московскому времени, уничтожен украинский дрон самолетного типа.

"В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

В понедельник, 21 августа, Минобороны РФ сообщало об уничтожении в Белгородской области двух дронов за день.

Белгородская область Минобороны РФ Украина
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