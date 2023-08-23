Минобороны РФ заявило об уничтожении украинского дрона в Белгородской области

Вид на здание Министерства обороны РФ в Москве Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что средства ПВО уничтожили в среду украинский беспилотник в Белгородской области, пострадавших нет.

По словам российских военных, это произошло около 11:30 по московскому времени, уничтожен украинский дрон самолетного типа.

"В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

В понедельник, 21 августа, Минобороны РФ сообщало об уничтожении в Белгородской области двух дронов за день.