Несколько домов, магазин и ангар повреждены в результате атаки дрона в Химках

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Пострадавших в результате ночной атаки беспилотника в подмосковных Химках нет, повреждения получили несколько домов и продуктовый магазин, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Волошин.

"Сегодня ночью система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат над нашим округом. (...) Пострадавших нет", - написал Волошин в среду в своем телеграм-канале.

По его данным, в результате атаки поврежден угол второго этажа частного дома в квартале Старбеево. "Осколочные повреждения получили несколько домов, продуктовой магазин и ангар со стройматериалами", - добавил Волошин.

Он сообщил, что на месте происшествия работают экстренные службы и следователи.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на среду силами ПВО сбиты два БПЛА - в Можайском и Химкинском районах Подмосковья, а третий, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), столкнулся со строящимся зданием в районе "Москва-Сити". Пострадавших нет.